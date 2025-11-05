Lombardia premiate 22 scuole storiche di sci e alpinismo | Tradizione professionalità e continuità
Milano, 5 novembre 2025 – Premiate da Regione Lombardia 22 scuole di sci, alpinismo e sci-alpinismo ritenute 'storiche', perché esercitano l’attività ininterrottamente da almeno 40 anni. Tutte hanno dunque ricevuto una targa celebrativa quale simbolo di tradizione, professionalità e continuità per realtà che operano sul territorio regionale e che contribuiscono alla promozione della montagna e della sicurezza sulla neve. “Questo riconoscimento - ha spiegato Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani - celebra l'eccellenza e la continuità delle scuole di sci, alpinismo e sci-alpinismo lombarde, autentici presìdi formativi e culturali delle nostre montagne”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
Diego Invernici. . Regione Lombardia ha conferito il riconoscimento di attività storiche a 121 realtà presenti in provincia di Brescia. Sono state premiate 22 botteghe artigiane, 33 locali, 66 negozi. Regione Lombardia ha riconosciuto ad oggi molte più di attività - facebook.com Vai su Facebook
Regione Lombardia premia tre storiche scuole di sci bresciane - Un riconoscimento che celebra oltre quarant’anni di attività sulle piste, la professionalità dei maestri e il contributo dato alla promozione della cultura dello sci ... Da giornaledibrescia.it
La Scuola di sci di Barzio riconosciuta come "storica" dalla Regione - Valtorta fra le 22 premiate con una targa celebrativa per l'attività portata avanti da almeno 40 anni ... Si legge su leccotoday.it
Educazione stradale, premiate scuole a palazzo Lombardia - Si è tenuta oggi a Palazzo Lombardia la cerimonia di consegna dei premi ai vincitori del concorso promosso dall'associazione culturale Motomorphosis a conclusione del progetto di educazione ... Da ansa.it