Lombardia premiate 22 scuole storiche di sci e alpinismo | Tradizione professionalità e continuità

Milano, 5 novembre 2025 – Premiate da Regione Lombardia  22 scuole di sci, alpinismo e sci-alpinismo ritenute 'storiche', perché esercitano  l’attività ininterrottamente da almeno 40 anni.  Tutte hanno dunque ricevuto una targa celebrativa quale simbolo di tradizione, professionalità e continuità per realtà che operano sul territorio regionale e che contribuiscono alla promozione della montagna e della sicurezza sulla neve.  “Questo riconoscimento - ha spiegato Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani - celebra l'eccellenza e la continuità delle scuole di sci, alpinismo e sci-alpinismo lombarde, autentici presìdi formativi e culturali delle nostre montagne”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

