Lombardia post no vax | sottosegretaria Picchi FdI sfiduciata con voto segreto

Al voto erano presenti 43 consiglieri di maggioranza e 24 di minoranza, pertanto 20 consiglieri di maggioranza hanno votato a favore. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

