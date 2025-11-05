Il centrodestra in Lombardia esplode ancora. L’ultimo casus belli è la mozione di sfiducia contro la sottosegretaria allo Sport Federica Picchi approvata con voto segreto martedì sera dal Consiglio regionale. Un Consiglio dove FdI e alleati hanno una larghissima maggioranza, ma dove sono mancati una ventina di voti buoni. Da parte di chi? Il malumore di La Russa per le scelte di Arianna Meloni. A sentire il meloniano Giovanni Donzelli, da Lega e Forza Italia, accusate di essersi macchiate di “un fatto grave”. Ma Donzelli sa benissimo che il problema è prima di tutto altrove, cioè in casa sua, perché Picchi è amica personale di Arianna Meloni, che pochi mesi fa l’ha imposta nella giunta di Attilio Fontana creando forti malumori nel partito lombardo, soprattutto nell’ala che fa riferimento a Ignazio La Russa e a suo fratello Romano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lombardia, destra a pezzi: i malumori di La Russa verso Arianna Meloni e i sospetti di FdI contro Salvini e Tajani