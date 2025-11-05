Lombardia destra a pezzi | i malumori di La Russa verso Arianna Meloni e i sospetti di FdI contro Salvini e Tajani
Il centrodestra in Lombardia esplode ancora. L’ultimo casus belli è la mozione di sfiducia contro la sottosegretaria allo Sport Federica Picchi approvata con voto segreto martedì sera dal Consiglio regionale. Un Consiglio dove FdI e alleati hanno una larghissima maggioranza, ma dove sono mancati una ventina di voti buoni. Da parte di chi? Il malumore di La Russa per le scelte di Arianna Meloni. A sentire il meloniano Giovanni Donzelli, da Lega e Forza Italia, accusate di essersi macchiate di “un fatto grave”. Ma Donzelli sa benissimo che il problema è prima di tutto altrove, cioè in casa sua, perché Picchi è amica personale di Arianna Meloni, che pochi mesi fa l’ha imposta nella giunta di Attilio Fontana creando forti malumori nel partito lombardo, soprattutto nell’ala che fa riferimento a Ignazio La Russa e a suo fratello Romano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sono andati sotto. Di nuovo. La destra è sempre più fragile, divisa, ripiegata sulle poltrone e incapace di tenere insieme la propria maggioranza. Ogni voto segreto è un brivido per loro. Oggi il Consiglio regionale ha approvato la nostra mozione - semplice e c - facebook.com Vai su Facebook
Lombardia, destra a pezzi: i malumori di La Russa verso Arianna Meloni e i sospetti di FdI contro Salvini e Tajani - Tensioni tra La Russa e Arianna Meloni, FdI sospetta un complotto di Salvini e Tajani. Si legge su ilfattoquotidiano.it