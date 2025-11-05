L’odissea della paziente oncologica lasciata a terra a Linate per un certificato medico respinto
Milano, 5 novembre 2025 – Una vera e propria odissea che si è sommata al dramma di una malattia oncologica con le cure ancora in corso. È quello che ha dovuto affrontare una donna sarda all’aeroporto di Linate, dove si era recata per prendere il suo volo Aeroitalia di ritorno verso Olbia dopo una visita medica all'ospedale Humanitas di Milano. La donna, secondo quanto riferisce il deputato gallurese della Lega, Dario Giagoni, che sull'episodio ha annunciato un'interrogazione parlamentare al ministro dei Trasporti e al ministro della Salute, obbligata a portare un drenaggio peritoneale a causa delle sue condizioni di salute, e duramente provata dalla malattia e dalle terapie, ieri mattina doveva imbarcarsi sul volo Aeroitalia delle 9 diretto a Olbia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
