Locatelli Juve cosa c’è di vero dopo le ultime voci su una possibile partenza del mediano Tutti gli aggiornamenti e il punto sul suo futuro
Locatelli Juve, l’azzurro è il perno della mediana di Spalletti: il suo ruolo di leader lo rende incedibile, il club smentisce le voci di scambio. Una voce di calciomercato Juve che si scontra immediatamente con la realtà del campo e con le gerarchie del nuovo allenatore. Nonostante l’indiscrezione lanciata da Paolo Bargiggia su un clamoroso scambio di prestiti con Davide Frattesi dell’Inter, Manuel Locatelli è un incedibile assoluto per la Juventus. Il centrocampista azzurro è un elemento cardine del progetto bianconero, e il club non ha alcuna intenzione di privarsene, specialmente a metà stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
