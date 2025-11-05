Locatelli indica la direzione da seguire dopo Juve Sporting | il gesto social del capitano dopo l’1-1 dell’Allianz Stadium – FOTO
Locatelli, capitano della Juve, ha scritto questo messaggio dopo il pareggio per 1-1 contro lo Sporting in Champions League. Un messaggio da capitano, un patto con i tifosi per ripartire. All’indomani del pareggio amaro contro lo Sporting Lisbona (1-1), Manuel Locatelli suona la carica. Il leader del centrocampo bianconero ha affidato ai social un messaggio che è il manifesto della nuova Juventus di Luciano Spalletti: l’orgoglio ritrovato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Locatelli (@locamanuel73) Champions League in TV: programma, orari e dove vederla “Uniti e determinanti”: il post del capitano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
