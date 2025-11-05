Locatelli applaudito dai giornali dopo Juve Sporting | Sfida nella sfida con l’obiettivo di mercato Hjulmand… Ecco il giudizio sul capitano bianconero!
Locatelli è stato applaudito così dai giornali dopo Juve Sporting. Ecco il voto e il giudizio sulla prestazione del centrocampista. Una sufficienza piena, un 6.5 che sa di leadership ritrovata. Nella notte agrodolce di Champions League, che ha visto la Juventus pareggiare 1-1 contro lo Sporting Lisbona, Manuel Locatelli è stato uno dei migliori in campo. Il regista bianconero è tornato al centro del progetto del neo-tecnico Luciano Spalletti, offrendo una prestazione di grande sostanza. Una prova da leader: 6.5 in pagella. I principali quotidiani sportivi, tra cui La Gazzetta dello Sport, hanno premiato la sua partita con un 6. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
#Locatelli scrive a #Tudor dopo l’esonero Ecco cosa ha scritto sui social FOTO - X Vai su X
Italia-Israele, migliori e peggiori in campo: siete d’accordo con i nostri voti? DONNARUMMA 7 - Ha un gol (in Estonia) da farsi perdonare, e lo fa: quando guarda negli occhi Solomon e lo ipnotizza e poi sbarra la strada a Gloukh. LOCATELLI 7 - Distribuis - facebook.com Vai su Facebook
