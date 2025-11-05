Il primo “anello“ fu posizionato nel giugno 2023, a “Stazione di inanellamento“ appena battezzata, e su un rarissimo esemplare di Luì di Pallas, in arrivo dalla taiga siberiana. L’ultima visita guidata alla stazione dell’Oasi Naturalistica della Martesana di Pozzuolo, dove operano, con i volontari, gli esperti inanellatori dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), si è tenuta nello scorso fine settimana. Con sorpresa: la cattura, l’inanellamento e il rilascio di un Torcicollo, esemplare della famiglia dei picchi "che a dire il vero, da letteratura scientifica – così Antonio Delle Monache del Wwf – dovrebbe già trovarsi in Africa da un bel pezzo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

L'oasi Naturalistica della Martesana: "Da qui osserviamo le migrazioni e capiamo i cambiamenti climatici"