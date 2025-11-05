Lo straordinario mondo di Gumball l' intervista a Ben Bocquelet | Basta la realtà come parodia
A Lucca Comics & Games 2025, Ben Bocquelet racconta l'evoluzione de Lo straordinario mondo di Gumball, rivelando le sue fonti di ispirazione, i suoi punti di vista sullo stato attuale del pubblico e quale sia il suo episodio più "straordinario". Lucca è colori, voci, anima e uno straordinario mondo di follia. Non poteva quasi mancare Ben Bocquelet, autore de Lo straordinario mondo di Gumball: non un semplice cartone animato, ma una lente colorata sull'assurdità della vita. Con umorismo candido e riflessioni sottili, l'autore ha raccontato nel corso della nostra intervista come la serie sia cresciuta insieme al suo pubblico - e insieme a lui. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
