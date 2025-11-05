Lo strambo caso delle carte dell'Inps | invece di Pikachu c'è il Congedo Parentale

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’ultima edizione di Lucca Comics&Games, l’INPS ha distribuito carte in stile Pokémon TCG per spiegare welfare e previdenza ai giovani. Le carte sono andate a ruba. Al momento non sono noti i prezzi di rivendita ma questa campagna di comunicazione è un sintomo di quello che sta diventando il mercato delle carte collezionabili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

