Lo strambo caso delle carte dell'Inps | invece di Pikachu c'è il Congedo Parentale
All’ultima edizione di Lucca Comics&Games, l’INPS ha distribuito carte in stile Pokémon TCG per spiegare welfare e previdenza ai giovani. Le carte sono andate a ruba. Al momento non sono noti i prezzi di rivendita ma questa campagna di comunicazione è un sintomo di quello che sta diventando il mercato delle carte collezionabili. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Lo strano caso di Mariani: sarà l'arbitro di Psg-Bayern dopo lo stop per Napoli-Inter - facebook.com Vai su Facebook
Lo strambo caso delle carte dell’Inps: invece di Pikachu c’è il Congedo Parentale - All’ultima edizione di Lucca Comics&Games, l’INPS ha distribuito carte in stile Pokémon TCG per spiegare welfare e previdenza ai giovani ... Riporta fanpage.it