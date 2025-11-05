Lo stadio di San Siro passa di mano | completata la cessione a Inter e Milan Ma la procura apre un’indagine per turbativa d’asta
Proprio nel giorno in cui San Siro diventa ufficialmente di proprietà di Inter e Milan, i progetti per la nascita del futuro stadio milanese rischiano di subire una nuova battuta d’arresto a causa di un’inchiesta della procura di Milano. Nella mattinata di oggi, mercoledì 5 novembre, è stato completato il rogito che prevede la cessione dell’impianto sportivo e delle aree limitrofe da parte della procura di Milano. L’incontro è iniziato alle 7.30 e si è chiuso intorno alle 12, con i due club che hanno già iniziato la fase di progettazione del nuovo stadio. La firma del rogito fa seguito alla delibera di vendita approvata dal Consiglio comunale lo scorso 29 settembre, con il prezzo di vendita di stadio e aree fissato a 197 milioni di euro. 🔗 Leggi su Open.online
