Lo stadio di San Siro passa a Inter e Milan firmato il rogito Aperta un' inchiesta per turbativa d’asta

Lo stadio di San Siro passa di proprietà. È stato firmato questa mattina il rogito che prevede la vendita dello stadio e delle aree limitrofe da parte del Comune di Milano a Inter e Milan. La firma del rogito fa seguito alla delibera di vendita approvata dal Consiglio comunale lo scorso 29 settembre. Il prezzo di vendita di stadio e aree è di 197 milioni di euro. La Procura indaga per turbativa. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Lo stadio di San Siro passa a Inter e Milan, firmato il rogito. Aperta un'inchiesta per turbativa d’asta

