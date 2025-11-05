Lo stadio di San Siro è di proprietà di Milan e Inter

Milanotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Mercoledì 5 novembre, davanti al notaio Filippo Zabban, è stato firmato il rogito per l'acquisto dello stadio e delle aree circostanti, la cosiddetta Grande funzione urbana San Siro. Lo si apprende da una nota congiunta del Comune di Milano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

