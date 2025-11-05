Lo stadio di San Siro è di Inter e Milan | le squadre hanno firmato il rogito e pagato la prima rata

Dopo 90 anni il Meazza cambia proprietà. Per l'acquisizione i club spenderanno in totale 197 milioni, con 22 milioni di contributo-sconto dal Comune. Proseguono i lavori per il progetto del nuovo impianto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lo stadio di San Siro è di Inter e Milan: le squadre hanno firmato il rogito e pagato la prima rata

