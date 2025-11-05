Lo spillover in mostra al Maxxi di Roma | un paesaggio di forme che nasce dagli scarti
Tappi di bottiglia, stuzzicadenti, cemento, carta vetrata: elementi quotidiani e industriali che si rigenerano in un linguaggio organico, pulsante, capace di evocare la vitalità della materia e la memoria dei luoghi. Dal 19 ottobre al 27 novembre 2025, il Corner MAXXI ospita “Spillovers: Notes on a Phenomenological Ecology”, la prima grande mostra personale in Italia di Chris Soal, a cura di Cesare Biasini Selvaggi, prodotta dalla Fondazione D’ARC in collaborazione con Piero Atchugarry Gallery e Montoro12 Gallery. Un progetto che attraversa dieci anni di ricerca e restituisce, in un unico ambiente, la traiettoria di un artista tra i più influenti della nuova generazione, che ha ridefinito la relazione tra scultura, materia e percezione, costruendo un linguaggio scultoreo riconoscibile per rigore e tensione poetica, in cui l’inerte si fa sensibile, il residuo diventa pensiero, e la materia marginale si carica di valore etico ed estetico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
