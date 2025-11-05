Lo Shutdown USA è diventato il più lungo della storia | cosa succede tra stipendi bloccati e voli cancellati

Lo Shutdown entra nel 36esimo giorno: è il più lungo nella storia degli Stati Uniti. Il precedente record negativo era stato segnato nel primo mandato di Trump. Cosa sta succedendo, tra dipendenti pubblici senza stipendio, milioni di americani senza servizi essenziali, con disagi anche importanti in alcuni settori, come quello aereo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

