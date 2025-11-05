Lo shutdown in corso negli Stati Uniti è diventato il più lungo di sempre

Oggi, mercoledì 5 novembre, è il 36esimo giorno di shutdown del governo Usa: superato il precedente record di 35 giorni stabilito tra dicembre 2018 e gennaio 2019 durante il primo mandato di Donald Trump, quando la legislazione sui finanziamenti governativi fu bloccata a causa dell’insistenza del tycoon nell’includere fondi per la costruzione di un muro lungo il confine con il Messico. Lo shutdown potrebbe costare fino a 14 miliardi di dollari. Lo stallo è iniziato il primo ottobre, a causa del mancato accordo al Congresso sulla legge di bilancio. Dopo il via libera della Camera dei rappresentanti, i senatori democratici hanno respinto la proposta dei Repubblicani che avrebbe consentito di prorogare i finanziamenti federali fino al 21 novembre, mantenendo invariati i livelli di spesa e guadagnando tempo per negoziare un nuovo bilancio. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Lo shutdown in corso negli Stati Uniti è diventato il più lungo di sempre

