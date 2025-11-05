Lo shutdown di Trump è il più lungo di sempre

Lo shutdown è entrato nel 36° giorno battendo, così, il record di durata più lungo di sempre, sconvolgendo la vita di milioni di americani con tagli ai programmi federali, ritardi nei voli e dipendenti federali in tutto il paese rimasti senza stipendio. I Democratici del Senato hanno bocciato nuovamente la proposta di esercizio provvisorio avanzata dai Repubblicani per superare lo ‘shutdown’, l’interruzione parziale delle attività del governo degli Stati Uniti dovuta alla mancata approvazione della legge di bilancio. Al Senato servono 60 voti per l’approvazione del testo, che ne ha raccolti però solo 54 contro 44 no. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Lo shutdown di Trump è il più lungo di sempre

