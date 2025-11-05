Lo shutdown del governo Usa si fa sentire anche in Italia L’allarme dei sindacati | 5mila lavoratori lasciati senza stipendio

A prima vista, lo shutdown del governo federale americano potrebbe sembrare una notizia lontana per il pubblico italiano, ma in realtà le sue conseguenze si stanno facendo sentire lungo la Penisola. Secondo i sindacati, sarebbero circa 5mila le persone rimaste senza stipendio a causa dell’impasse politico che ha portato al blocco delle attività amministrative. Si tratta, spiega il Corriere, dei lavoratori delle varie installazioni militari americane presenti in Italia. La protesta dei sindacati. Lo scorso 22 ottobre, la Jcpc, la commissione paritetica sul personale civile che rappresenta le forze armate americane in sede negoziale con i sindacati, ha comunicato un possibile ritardo dei pagamenti delle retribuzioni dei lavoratori italiani. 🔗 Leggi su Open.online

