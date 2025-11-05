Lo sciopero Rai fa saltare È Sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici | ecco i motivi dell’agitazione

Mercoledì 5 novembre “È sempre mezzogiorno” non andrà in onda. L’appuntamento quotidiano con Antonella Clerici e la sua compagnia di giro sarà rinviato a domani, oggi la puntata salterà per logiche sindacali. La Slc Cgil ha indetto due giornate di sciopero con presidio davanti alle sedi di Corso Sempione a Milano, portando in piazza le criticità che da tempo pesano su produzione e pubblicità. L’obiettivo è ottenere risposte concrete su contrattazione, gestione del personale e investimenti. Dalle 9.30 alle 12 di oggi sarà il turno degli Specializzati della Produzione del Centro RAI di Milano: “ La protesta denuncia una situazione ormai insostenibile: assenza di nuove selezioni efficaci, con l’ultima andata deserta a causa di requisiti considerati obsoleti come l’obbligo della patente C; ricorso crescente agli appalti anche per attività ordinarie, con rischi economici e legali; tagli a tecnologia, formazione e riconoscimenti professionali, elementi essenziali per garantire qualità e innovazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

