lo schiaccianoci con gli studenti del progetto teatri in viaggio ad arezzo firenze e figline

Arezzo, 5 novembre 2025 – Sarà la fiaba in prosa ispirata alla storia del più famoso “Schiaccianoci”, con le musiche di?ajkovskij, ad andare in scena al Teatro Petrarca di Arezzo (7 e 10 novembre 2025, con una recita riservata alle scuole), al Teatro Verdi di Firenze (dal 10 al 13 dicembre 2025, con sei recite riservate alle scuole) e al Teatro Garibaldi di Figline e Incisa Valdarno (21 gennaio 2026 con una recita riservata alle scuole) e a concludere la terza edizione del Progetto Teatri in Viaggio. Un progetto di Fondazione CR Firenze e Venti Lucenti realizzato in collaborazione con Fondazione Guido D’Arezzo e Fondazione ORT che ha come obiettivo l’avvicinamento alla musica sinfonica attraverso il teatro dei più giovani e che si è articolato quest’anno in un percorso di formazione a scuola che ha coinvolto 20 studenti del Liceo Coreutico “Piero della Francesca” (annesso al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II) di Arezzo e 85 studenti della scuola primaria “Gian Francesco Gamurrini”(IC Cesalpino) di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

