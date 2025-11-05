In un momento in cui il sistema moda cambia continuamente le carte in tavola, tra nuovi direttori creativi e strategie che si reinventano a ogni stagione, i consumatori sembrano cercare un punto fermo. È lì che si rifugiano nel minimalismo, nel quiet luxury, nell’eleganza rassicurante di alcuni brand. L’ultimo Lyst Index, il termometro digitale delle ricerche globali di stile, fotografa questa voglia di equilibrio. Saint Laurent conquista per la prima volta la vetta, seguito da Miu Miu e dall’ascesa vertiginosa di COS (+147%), mentre The Row si conferma tra i marchi più amati. Un podio che racconta un lusso maturo, che richiede certezze. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Lo rivela l'ultimo report di Lyst con l'elenco dei brand e dei prodotti più desiderati del momento