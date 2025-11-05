Lo ha detto al suo avvocato Garlasco bomba su Stasi | Rinaldi lo dice in diretta

Un nuovo tassello si aggiunge al misterioso mosaico del delitto di Garlasco. Durante la puntata del 4 novembre del programma Ignoto X, condotto da Pino Rinaldi su La7, il caso dell’omicidio di Chiara Poggi è tornato al centro dell’attenzione, intrecciandosi con due storie oscure: i ricatti a luci rosse legati al Santuario della Bozzola e il cosiddetto “sistema Pavia”. Un intreccio di segreti, sospetti e confessioni che riapre vecchie ferite e nuove domande. La trasmissione ha portato alla luce i memoriali di due protagonisti chiave: Flavius Savu, cittadino romeno condannato per estorsione ai danni di don Gregorio Vitali, e suo nipote Cleo Stefanescu. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Lo ha detto al suo avvocato”. Garlasco, bomba su Stasi: Rinaldi lo dice in diretta

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L’avvocato del compagno di cella Burlò: «Il console Martino ci ha detto che c'è molta incertezza. È stata una doccia fredda» - facebook.com Vai su Facebook

Delitto di Garlasco/ Avvocato Savu: “Ha paura per la sua vita e continua a collegare Bozzole a Chiara” - Il delitto di Garlasco a Mattino 5 News con le parole dell'avvocato Grittini, legale di Flavius Savu: scopriamo cosa ha detto stamattina ... Da ilsussidiario.net

Garlasco, Andrea Sempio a Chi l'ha visto dice che lo scontrino è suo e l'avvocato spiega che "non è una prova" - Delitto di Garlasco, Andrea Sempio torna in TV per chiarire la sua posizione in merito alle affermazioni del nuovo testimone: cos'ha detto sullo scontrino ... Lo riporta virgilio.it

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio cambia avvocato: addio a Massimo Lovati dopo "Falsissimo" di Corona - Perché Andrea Sempio ha revocato l’incarico all’avvocato Massimo Lovati dopo le sue dichiarazioni in tv sul delitto di Garlasco (ansa) Andrea Sempio ha revocato l’incarico al suo avvocato Massimo ... Scrive alfemminile.com