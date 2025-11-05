Paulius Motiejunas ha 44 anni ed il Ceo, il capo, dell’Eurolega da giugno 2023. Ovvero comanda la più grande competizione di basket europea, una sorta di Superlega che il calcio non è riuscito a produrre. In questo periodo affronta un po’ di grattacapi “politici”: l’esclusione delle squadre russe, il ritorno in Israele, e. l’Nba che vuole entrare in Europa e soffiargli le squadre migliori. Ci sono in ballo, manco a dirlo, interessi enormi. Ne parla intervistato da El Paìs. “Stiamo meglio che mai. L’Eurolega ha aumentato i suoi ricavi del 45% nelle ultime due stagioni. Abbiamo nuove sponsorizzazioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Nba alle porte dell’Europa, il boss dell’Eurolega: «Non ci ascoltano, siamo frustrati»