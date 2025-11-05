ll cane Halo scompare e Ramsey non si presenta più agli allenamenti | i Pumas rescindono il contratto

Gazzetta.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista gallese interrompe l’avventura in Liga MX dopo la misteriosa sparizione del suo beagle di dieci anni: ricompense, appelli e disperazione. Ora il ritorno in patria per stare con la famiglia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ll cane halo scompare e ramsey non si presenta pi249 agli allenamenti i pumas rescindono il contratto

© Gazzetta.it - ll cane Halo scompare e Ramsey non si presenta più agli allenamenti: i Pumas rescindono il contratto

Argomenti simili trattati di recente

ll cane halo scompareRamsey, il suo cane Halo scompare in Messico: l'ex Juve lascia i Pumas e promette. «Grande ricompensa per chi la troverà» - L'ex giocatore di Arsenal e Juventus, dopo aver lasciato il Cardiff, ha deciso ... Secondo msn.com

ll cane halo scompareAaron Ramsey offre una ricompensa di 10mila dollari per ritrovare il suo cane: “Aiutatemi a ritrovare Halo” - Il calciatore gallese Aaron Ramsey offre una ricompensa di 10mila dollari per ritrovare il proprio cane scomparso: l’annuncio diffuso sui social, “Aiutatemi a ritrovare Halo”, ha già attirato ... Da amoreaquattrozampe.it

ll cane halo scompareRamsey disperato per la misteriosa scomparsa del cane Halo: offre 20mila euro per il ritrovamento - Il calciatore e sua moglie sono disperati e iniziano ad avere anche dei dubbi: “Non credo che lo troveremo mai”. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ll Cane Halo Scompare