ll cane Halo scompare e Ramsey non si presenta più agli allenamenti | i Pumas rescindono il contratto

Il centrocampista gallese interrompe l’avventura in Liga MX dopo la misteriosa sparizione del suo beagle di dieci anni: ricompense, appelli e disperazione. Ora il ritorno in patria per stare con la famiglia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - ll cane Halo scompare e Ramsey non si presenta più agli allenamenti: i Pumas rescindono il contratto

