Livorno | Addio a Gabriele Fantozzi insegnante e scultore | Lascia un vuoto enorme

Livornotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Strada Lauretta 12, a Bolgheri, era più di una semplice bottega: era un punto d’incontro, un luogo dove chiunque poteva fermarsi, bussare e trovare Gabriele Fantozzi. È qui che dalla metà degli anni Ottanta l'artista e maestro elementare creava le sue opere. Sempre disponibile a un racconto o un. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

