Livorno | Addio a Gabriele Fantozzi insegnante e scultore | Lascia un vuoto enorme

Strada Lauretta 12, a Bolgheri, era più di una semplice bottega: era un punto d’incontro, un luogo dove chiunque poteva fermarsi, bussare e trovare Gabriele Fantozzi. È qui che dalla metà degli anni Ottanta l'artista e maestro elementare creava le sue opere. Sempre disponibile a un racconto o un. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

? Addio a Silvano Bini, ex dirigente del Livorno Calcio: con lui gli amaranto tornarono in Serie A dopo 55 anni https://toscana.news-24.it/2025/10/27/addio-a-silvano-bini-ex-dirigente-del-livorno-calcio-con-lui-gli-amaranto-tornarono-in-serie-a-dopo-55-an - facebook.com Vai su Facebook

Livorno, è addio con l'attaccante Rossetti: ha risolto il proprio contratto - Dopo poco più di un anno e mezzo, in cui ha messo a segno 18 reti in 49 presenze, l’avventura di Simone Rossetti con il Livorno è terminata. Come scrive tuttomercatoweb.com