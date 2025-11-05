Liverpool-Real Madrid 1-0 | Courtois para tutto poi decide Mac Allister Gli highlights
La super sfida tra Reds e Blancos finisce 1-0 per i padroni di casa: a Xabi Alonso non bastano le grandi parate di Courtois, Mac Allister decide il match con un colpo di testa al 61'. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
