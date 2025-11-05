LIVE Musetti-Wawrinka ATP Atene 2025 in DIRETTA | tra poco in campo l’azzurro ci si gioca l’accesso alle ATP Finals!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.39 “ Finora è stata una stagione fantastica. Se ripenso a tutti i successi e agli obiettivi che abbiamo raggiunto quest’anno, è stata finora la stagione più importante della mia carriera. E ovviamente c’è ancora un obiettivo di cui sto parlando. Vedremo dopo questa settimana cosa succederà, ma sono qui anche per questo e per cercare di conquistare il posto “, ha dichiarato ai canali ufficiali dell’ATP il toscano. 18.37 Considerata la rinuncia nel torneo di Metz di Auger-Aliassime, Musetti ha ancora una chance per essere all’Inalpi Arena, ovvero vincere il torneo di Atene. 🔗 Leggi su Oasport.it

