LIVE Musetti-Wawrinka ATP Atene 2025 in DIRETTA | si comincia!

Oasport.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

15-0 Ottimo inizio, con un ace (slice da destra) per Musetti. 18.48 Lorenzo Musetti si prepara a servire nel primo game di questo match. 18.47 Una sfida particolare dal momento che si confrontano due giocatori col rovescio a una mano, cosa piuttosto rara nel massimo circuito internazionale. Si spera che Musetti abbia un rendimento stabile al servizio, per giocare in fiducia i suoi colpi. 18.45 Sarà l'azzurro a servire per primo. 18.44 I due giocatori in campo per confrontarsi. Inizia la fase di riscaldamento. 18.42 " Non è una cosa facile. Cerco di non pensare troppo ai calcoli, ma so che devo vincere il torneo per avere la certezza di arrivare a Torino.

© Oasport.it - LIVE Musetti-Wawrinka, ATP Atene 2025 in DIRETTA: si comincia!

