LIVE Musetti-Wawrinka ATP Atene 2025 in DIRETTA | si comincia!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ottimo inizio, con un ace (slice da destra) per Musetti. 18.48 Lorenzo Musetti si prepara a servire nel primo game di questo match. 18.47 Una sfida particolare dal momento che si confrontano due giocatori col rovescio a una mano, cosa piuttosto rara nel massimo circuito internazionale. Si spera che Musetti abbia un rendimento stabile al servizio, per giocare in fiducia i suoi colpi. 18.45 Sarà l’azzurro a servire per primo. 18.44 I due giocatori in campo per confrontarsi. Inizia la fase di riscaldamento. 18.42 “ Non è una cosa facile. Cerco di non pensare troppo ai calcoli, ma so che devo vincere il torneo per avere la certezza di arrivare a Torino. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Musetti-Wawrinka, oggi l’azzurro in campo ad Atene – Diretta - X Vai su X
ULTIMA CHIAMATA PER TORINO ? Domani Lorenzo Musetti comincerà la caccia al titolo ad Atene, esordio contro Wawrinka Con la sempre più probabile partecipazione di Djokovic alle Finals, l’azzurro ha bisogno di vincere il titolo in Grecia per qualif - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Musetti-Wawrinka, ATP Atene 2025 in DIRETTA: Muller ed Etcheverry vanno al terzo set, poi l’azzurro - 31 Secondo set della sfida tra l'argentino Etcheverry e il francese Muller che ha sorriso a quest'ultimo 7- Secondo oasport.it
Atp Atene 2025, Musetti-Wawrinka oggi in campo: la diretta - Lorenzo Musetti (n°9) scende in campo oggi per il suo esordio all'Atp Atene 2025. Da msn.com
Musetti-Wawrinka, oggi l'azzurro in campo ad Atene - Diretta - Lorenzo Musetti torna in campo per inseguire una qualificazione last minute alle Atp Finals di Torino. Come scrive reggiotv.it