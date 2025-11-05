CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11 Bisognerà attendere una decina di minuti prima di vedere in campo il francese Alexandre Muller e l’argentino Tomas Martin Etcheverry, match che precederà il confronto tra Musetti e Wawrinka. 15.08 Cala il sipario sulla sfida tra Luciano Darderi e Miomir Kecmanovic, con la vittoria del serbo per 4-6 6-2 6-3. Kecmanovic giocherà contro l’americano Sebastian Korda nei quarti di finale. 14.27 Si va al terzo set nella sfida tra Darderi e Kecmanovic, visto il successo 6-2 del secondo set del serbo. Bisognerà attendere per Musetti-Wawrinka. 13.50 È terminato il primo set del primo match sul Centrale tra Luciano Darderi e Miomir Kecmanovic, con l’italo-argentino vittorioso del parziale 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Musetti-Wawrinka, ATP Atene 2025 in DIRETTA: sfida non prima delle 17.00. Darderi ko, ora Muller-Etcheverry