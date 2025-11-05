CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.27 Si va al terzo set nella sfida tra Darderi e Kecmanovic, visto il successo 6-2 del secondo set del serbo. Bisognerà attendere per Musetti-Wawrinka. 13.50 È terminato il primo set del primo match sul Centrale tra Luciano Darderi e Miomir Kecmanovic, con l’italo-argentino vittorioso del parziale 6-4. 13.49 Il confronto tra l’azzurro e l’elvetico sarà il terzo sul campo centrale (inizio programma alle ore 13.00 italiane), non prima delle ore 17.00 italiane. 13.48 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e lo svizzero Stan Wawrinka, valido per il secondo turno dell’ATP250 di Atene. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Wawrinka, ATP Atene 2025 in DIRETTA: sfida non prima delle 17.00. Darderi-Kecmanovic al 3° set