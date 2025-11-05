LIVE Musetti-Wawrinka ATP Atene 2025 in DIRETTA | Muller ed Etcheverry vanno al terzo set poi l’azzurro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.31 Secondo set della sfida tra l’argentino Etcheverry e il francese Muller che ha sorriso a quest’ultimo 7-6 (4). Si va al terzo e poi vedremo Musetti contro Wawrinka. 16.28 Concluso il primo set nella sfida tra l’argentino Etcheverry e il francese Muller. Il sudamericano si è imposto nel primo parziale 7-6 (2). 15.11 Bisognerà attendere una decina di minuti prima di vedere in campo il francese Alexandre Muller e l’argentino Tomas Martin Etcheverry, match che precederà il confronto tra Musetti e Wawrinka. 15.08 Cala il sipario sulla sfida tra Luciano Darderi e Miomir Kecmanovic, con la vittoria del serbo per 4-6 6-2 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Musetti-Wawrinka ad Atene: orario, precedenti e dove vederla - X Vai su X
ULTIMA CHIAMATA PER TORINO ? Domani Lorenzo Musetti comincerà la caccia al titolo ad Atene, esordio contro Wawrinka Con la sempre più probabile partecipazione di Djokovic alle Finals, l’azzurro ha bisogno di vincere il titolo in Grecia per qualif - facebook.com Vai su Facebook
Atp Atene 2025, Musetti-Wawrinka: la diretta - Lorenzo Musetti (n°9) scende in campo oggi per il suo esordio all'Atp Atene 2025. Si legge su lapresse.it
Musetti-Wawrinka, oggi l'azzurro in campo ad Atene - Diretta - Lorenzo Musetti torna in campo per inseguire una qualificazione last minute alle Atp Finals di Torino. reggiotv.it scrive
Musetti diretta Atp Atene: segui la sfida con Wawrinka. Tennis oggi LIVE - Il tennista carrarino affronta il veterano svizzero al debutto nel torneo ateniese: in palio non solo l'accesso ai quarti sul cemento indoor greco ma anche il pass, in caso di vittoria del titolo, per ... Segnala corrieredellosport.it