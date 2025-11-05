LIVE Musetti-Wawrinka ATP Atene 2025 in DIRETTA | Muller ed Etcheverry vanno al terzo set poi l’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.31 Secondo set della sfida tra l’argentino Etcheverry e il francese Muller che ha sorriso a quest’ultimo 7-6 (4). Si va al terzo e poi vedremo Musetti contro Wawrinka. 16.28 Concluso il primo set nella sfida tra l’argentino Etcheverry e il francese Muller. Il sudamericano si è imposto nel primo parziale 7-6 (2). 15.11 Bisognerà attendere una decina di minuti prima di vedere in campo il francese Alexandre Muller e l’argentino Tomas Martin Etcheverry, match che precederà il confronto tra Musetti e Wawrinka. 15.08 Cala il sipario sulla sfida tra Luciano Darderi e Miomir Kecmanovic, con la vittoria del serbo per 4-6 6-2 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

