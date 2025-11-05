LIVE Musetti-Wawrinka ATP Atene 2025 in DIRETTA | Muller ed Etcheverry in campo poi l’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE   16.28 Concluso il primo set nella sfida tra l’argentino Etcheverry e il francese Muller. Il sudamericano si è imposto nel primo parziale 7-6 (2). 15.11 Bisognerà attendere una decina di minuti prima di vedere in campo il francese Alexandre Muller e l’argentino Tomas Martin Etcheverry, match che precederà il confronto tra Musetti e Wawrinka. 15.08 Cala il sipario sulla sfida tra Luciano Darderi e Miomir Kecmanovic, con la vittoria del serbo per 4-6 6-2 6-3. Kecmanovic giocherà contro l’americano Sebastian Korda nei quarti di finale. 14.27 Si va al terzo set nella sfida tra Darderi e Kecmanovic, visto il successo 6-2 del secondo set del serbo. 🔗 Leggi su Oasport.it

