LIVE Musetti-Wawrinka ATP Atene 2025 in DIRETTA | inizia la rincorsa alle Finals
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e lo svizzero Stan Wawrinka, valido per il secondo turno dell’ATP250 di Atene. Sul cemento indoor greco, il toscano dà il via a una difficile rincorsa verso le ATP Finals. Non ci sono mezze misure nel cammino dell’azzurro, in quanto per la conquista del pass c’è un solo risultato: la vittoria. Il suo rivale nel target “Torino”, Felix Auger-Aliassime, ha deciso di tirare il fiato dopo la finale raggiunta nel Masters1000 di Parigi (persa contro Jannik Sinner) e di non prendere parte all’evento a Metz. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
ULTIMA CHIAMATA PER TORINO ? Domani Lorenzo Musetti comincerà la caccia al titolo ad Atene, esordio contro Wawrinka Con la sempre più probabile partecipazione di Djokovic alle Finals, l’azzurro ha bisogno di vincere il titolo in Grecia per qualif - facebook.com Vai su Facebook
ATP Atene, Wawrinka in vista della sfida a Musetti: "Gioca benissimo, ha avuto un'ottima stagione" - X Vai su X
LIVE Musetti-Wawrinka, ATP Atene 2025 in DIRETTA: inizia la rincorsa alle Finals - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e lo svizzero Stan Wawrinka, valido per ... Segnala oasport.it
Dove vedere in tv Musetti-Wawrinka, ATP Atene 2025: orario, programma, streaming - Inizierà domani, mercoledì 5 novembre, la rincorsa di Lorenzo Musetti verso le ATP Finals: l'azzurro scenderà in campo ad Atene, in Grecia, negli ottavi ... Come scrive oasport.it
ATP Atene di tennis, dove seguire la diretta tra Stan Wawrinka e Lorenzo Musetti? - Ora il campione italiano pensa a trionfare nel torneo greco per scavalcare Felix Auger- Scrive startupitalia.eu