LIVE Musetti-Wawrinka ATP Atene 2025 in DIRETTA | inizia la rincorsa alle Finals

Oasport.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE   Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e lo svizzero Stan Wawrinka, valido per il secondo turno dell’ATP250 di Atene. Sul cemento indoor greco, il toscano dà il via a una difficile rincorsa verso le ATP Finals. Non ci sono mezze misure nel cammino dell’azzurro, in quanto per la conquista del pass c’è un solo risultato: la vittoria. Il suo rivale nel target “Torino”, Felix Auger-Aliassime, ha deciso di tirare il fiato dopo la finale raggiunta nel Masters1000 di Parigi (persa contro Jannik Sinner) e di non prendere parte all’evento a Metz. 🔗 Leggi su Oasport.it

live musetti wawrinka atp atene 2025 in diretta inizia la rincorsa alle finals

© Oasport.it - LIVE Musetti-Wawrinka, ATP Atene 2025 in DIRETTA: inizia la rincorsa alle Finals

Scopri altri approfondimenti

LIVE Musetti-Wawrinka, ATP Atene 2025 in DIRETTA: inizia la rincorsa alle Finals - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e lo svizzero Stan Wawrinka, valido per ... Segnala oasport.it

Dove vedere in tv Musetti-Wawrinka, ATP Atene 2025: orario, programma, streaming - Inizierà domani, mercoledì 5 novembre, la rincorsa di Lorenzo Musetti verso le ATP Finals: l'azzurro scenderà in campo ad Atene, in Grecia, negli ottavi ... Come scrive oasport.it

live musetti wawrinka atpATP Atene di tennis, dove seguire la diretta tra Stan Wawrinka e Lorenzo Musetti? - Ora il campione italiano pensa a trionfare nel torneo greco per scavalcare Felix Auger- Scrive startupitalia.eu

Cerca Video su questo argomento: Live Musetti Wawrinka Atp