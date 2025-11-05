LIVE Musetti-Wawrinka 4-6 ATP Atene 2025 in DIRETTA | lo svizzero si prende il 1° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Niente da fare.Lorenzo Musetti commette ancora un errore col rovescio in manovra e regala il primo set a Stan Wawrinka. Una prima frazione in cui si nota come il toscano stia giocando in sfiducia. Vantaggio Wawrinka, brutto errore di Musetti col rovescio su una seconda di servizio. 40-40 Altra giocata da urlo di Wawrinka, che mette a segno una demi-vole pazzesca, dopo un dritto incrociato devastante. Vantaggio Musetti! Splendida accelerazione col dritto incrociato. 40-40 Splendido punto di Musetti che prima gioca il rovescio in contropiede e poi realizza con la palla corta. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Musetti-Wawrinka, oggi l’azzurro in campo ad Atene – Diretta - X Vai su X
Musetti-Wawrinka: sfida tra i due rovesci a una mano più belli. Lorenzo, in palio c'è Torino - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Musetti-Wawrinka, ATP Atene 2025 in DIRETTA: tra poco in campo l’azzurro, ci si gioca l’accesso alle ATP Finals! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18. Da oasport.it
Musetti-Wawrinka, oggi l'azzurro in campo ad Atene - Diretta - Lorenzo Musetti torna in campo per inseguire una qualificazione last minute alle Atp Finals di Torino. Riporta reggiotv.it
Musetti diretta Atp Atene: segui la sfida con Wawrinka. Tennis oggi LIVE - Il tennista carrarino affronta il veterano svizzero al debutto nel torneo ateniese: in palio non solo l'accesso ai quarti sul cemento indoor greco ma anche il pass, in caso di vittoria del titolo, per ... Segnala msn.com