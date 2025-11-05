LIVE Musetti-Wawrinka 4-6 ATP Atene 2025 in DIRETTA | lo svizzero si prende il 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Niente da fare.Lorenzo Musetti commette ancora un errore col rovescio in manovra e regala il primo set a Stan Wawrinka. Una prima frazione in cui si nota come il toscano stia giocando in sfiducia. Vantaggio Wawrinka, brutto errore di Musetti col rovescio su una seconda di servizio. 40-40 Altra giocata da urlo di Wawrinka, che mette a segno una demi-vole pazzesca, dopo un dritto incrociato devastante. Vantaggio Musetti! Splendida accelerazione col dritto incrociato. 40-40 Splendido punto di Musetti che prima gioca il rovescio in contropiede e poi realizza con la palla corta. 🔗 Leggi su Oasport.it

