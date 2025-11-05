LIVE Musetti-Wawrinka 4-6 7-6 5 6-4 ATP Atene 2025 in DIRETTA | il toscano la spunta e approda ai quarti di finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE   21.18 Una vittoria sofferta per il nostro portacolor in 2 ore e 27 minuti di gioco in cui si sono evidenziate le difficoltà dal punto di visto mentale. Non è riuscito a giocare libero Musetti, a volte troppo timoroso e poco deciso nelle scelte. Vero è che i colpi di classe ci sono sempre, permettendogli di prevalere e di approdare ai quarti di finale dove affronterà il non semplice ostacolo del francese Alexandre Muller. LORENZO MUSETTI C’E’!!!!! Grande accelerazione col rovescio lungolinea e c’è la vittoria per l’azzurro. 4-6 7-6 (5) 6-4 per il toscano contro un coriaceo Wawrinka. 🔗 Leggi su Oasport.it

