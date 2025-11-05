LIVE Musetti-Wawrinka 4-6 7-6 5 4-3 ATP Atene 2025 in DIRETTA | lo svizzero rimane in scia

Oasport.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE   30-15 Servizio slice vincente di Musetti. 15-15 Servizio vincente al centro per Musetti. 0-15 Rovescio in rete di Musetti, su uno scambio prolungato. Ace slice di Wawrinka che si tiene a galla. 4-3 per l’azzurro in questo terzo set, Musetti dovrà continuare ad avere un rendimento elevato, perché lo svizzero in battuta è a tratti devastante. 40-15 Ace esterno di Wawrinka. 30-15 Musetti non controlla un servizio slice non impossibile dello svizzero. 15-15 Servizio vincente al centro dello svizzero. 0-15 Grande risposta in allungo di dritto di Musetti, Wawrinka non controlla. 🔗 Leggi su Oasport.it

live musetti wawrinka 4 6 7 6 5 4 3 atp atene 2025 in diretta lo svizzero rimane in scia

© Oasport.it - LIVE Musetti-Wawrinka 4-6 7-6 (5) 4-3, ATP Atene 2025 in DIRETTA: lo svizzero rimane in scia

Leggi anche questi approfondimenti

LIVE Musetti-Wawrinka, ATP Atene 2025 in DIRETTA: tra poco in campo l’azzurro, ci si gioca l’accesso alle ATP Finals! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  18. Si legge su oasport.it

live musetti wawrinka 4Musetti-Wawrinka, oggi l'azzurro in campo ad Atene - Diretta - Lorenzo Musetti torna in campo per inseguire una qualificazione last minute alle Atp Finals di Torino. Scrive reggiotv.it

live musetti wawrinka 4Musetti diretta Atp Atene: segui la sfida con Wawrinka. Tennis oggi LIVE - 9 del mondo e seconda testa di serie del tabellone, sfida sul cemento indoor greco il vetera ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Live Musetti Wawrinka 4