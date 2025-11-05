LIVE Musetti-Wawrinka 4-6 7-6 5 4-3 ATP Atene 2025 in DIRETTA | lo svizzero rimane in scia
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio slice vincente di Musetti. 15-15 Servizio vincente al centro per Musetti. 0-15 Rovescio in rete di Musetti, su uno scambio prolungato. Ace slice di Wawrinka che si tiene a galla. 4-3 per l’azzurro in questo terzo set, Musetti dovrà continuare ad avere un rendimento elevato, perché lo svizzero in battuta è a tratti devastante. 40-15 Ace esterno di Wawrinka. 30-15 Musetti non controlla un servizio slice non impossibile dello svizzero. 15-15 Servizio vincente al centro dello svizzero. 0-15 Grande risposta in allungo di dritto di Musetti, Wawrinka non controlla. 🔗 Leggi su Oasport.it
