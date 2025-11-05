LIVE Musetti-Wawrinka 4-6 7-6 5 4-2 ATP Atene 2025 in DIRETTA | l’azzurro manca due palle del doppio break nel 3° set

Oasport.it | 5 nov 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE   40-15 Ace esterno di Wawrinka. 30-15 Musetti non controlla un servizio slice non impossibile dello svizzero. 15-15 Servizio vincente al centro dello svizzero. 0-15 Grande risposta in allungo di dritto di Musetti, Wawrinka non controlla. Splendida seconda di servizio slice di Musetti e 4-2 per l’azzurro nel 3° set. Lo svizzero alla battuta. 40-15 Servizio e smash per Musetti. 30.15 Servizio vincente al centro di Musetti e palla di Wawrinka che muore sul nastro. 15-15 Musetti fa un miracolo difensivo sul rovescio lungolinea di Wawrinka e poi lo svizzero sbaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

