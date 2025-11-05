LIVE Musetti-Wawrinka 4-6 6-7 5 ATP Atene 2025 in DIRETTA | si va al terzo set!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Stecca col dritto Musetti sul colpo potente dell’elvetico. 15-0 Ottima prima di Musetti, che chiude bene con lo smash. C’E’ IL BREAK!!! Musetti anticipa la risposta con la traiettoria lungolinea e poi chiude col dritto incrociato in contropiede. 1-0 per l’azzurro in questo 3° set. Il toscano al servizio. Vantaggio Musetti! Miracolo dell’azzurro che indovina la traiettoria dello smash dello svizzero e lo passa. 40-40 Lungo il rovescio di Musetti, da posizione non impossibile. 30-40 Lunga la risposta di dritto di Musetti. 15-40 Splendida risposta bloccata di Musetti e due palle break. 🔗 Leggi su Oasport.it
