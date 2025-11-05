LIVE Musetti-Wawrinka 4-6 6-6 ATP Atene 2025 in DIRETTA | si va al tie-break
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Musetti conduce lo scambio e poi sbaglia la palla corta.Tutto da rifare. 4-3 Sbaglia la risposta di dritto Musetti, su una seconda di servizio di Wawrinka. 4-2 Perde il controllo del dritto Wawrinka, dopo la risposta bloccata dell’azzurro. 3-2 Servizio vincente al centro di Musetti. 2-2 Rovescio lungolinea di Wawrinka, Musetti non ha affondato il colpo ed è stato punito. 2-1 Sbaglia la risposta di dritto Musetti. 2-0 Magia di Musetti con rovescio lungolinea, dritto in back e smash di rovescio. 1-0 Ace centrale di Musetti. Servizio e dritto per Wawrinka e si va al tie-brek. 🔗 Leggi su Oasport.it
