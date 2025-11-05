LIVE Musetti-Wawrinka 4-6 4-3 ATP Atene 2025 in DIRETTA | l’azzurro cerca il break nel 2° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio vincente al centro di Musetti. 15-15 Accelerazione devastante di dritto sulla riga di Musetti. 0-15 Grande giocata di Wawrinka che anticipa Musetti e si prende il punto a rete. Altro ace centrale dello svizzero che impatta sul 4-4 nel 2° set. Musetti è chiamato a servire ed è decisamente frustrato. 40-15 Ace centrale di Wawrinka. 30-15 Musetti va in confusione nella costruzione del punto, facendosi trovare fuori posizione col rovescio. 15-15 Contiene stavolta Musetti e forza l’errore dello svizzero. 15-0 Ace di Wawrinka da destra. Lunga la risposta di dritto di Wawrinka e Musetti guida le fila 4-3 in questo 2° set. 🔗 Leggi su Oasport.it
