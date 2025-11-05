LIVE Musetti-Wawrinka 4-6 3-2 ATP Atene 2025 in DIRETTA | l’azzurro tenta una reazione nel 2° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Errore grossolano di Musetti col dritto su una seconda dello svizzero. 15-15 Troppo indietro Musetti e il dritto dello svizzero lo sorprende. 0-15 Grande scambio e Wawrinka perde il controllo con il rovescio incrociato. Splendida accelerazione col rovescio lungolinea di Musetti che si prende il game e conduce 3-2 nel 2° set. L’azzurro, però, deve scuotarsi. Il linguaggio del corpo non è positivo, fermo sulle gambe a volte. Forse l’importanza della posta in palio lo sta frenando. Da par suo, Wawrinka sta facendo il suo e ora andrà a servire. Vantaggio Musetti, altro servizio vincente da destra. 🔗 Leggi su Oasport.it
