LIVE Musetti-Wawrinka 4-6 2-1 ATP Atene 2025 in DIRETTA | l’azzurro tenta una reazione nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Carezza di Musetti, con una palla corta che per poco non viene presa dallo svizzero, ma il nastro dice no. 0-15 Splendida accelerazione lungolinea di Wawrinka sulla riga. Altro errore di Musetti col dritto e 2-2 in questo secondo set. Oggettivamente, non ci sono reazioni dell’azzurro. Il toscano andrà alla battuta ora in questo secondo set. 40-15 Sorpreso Musetti dalla traiettoria centrale di Wawrinka e out la risposta. 30-15 Servizio e rovescio incrociato per lo svizzero, niente da fare per l’azzurro. 15-15 Servizio vincente al centro di Wawrinka. 🔗 Leggi su Oasport.it

Musetti-Wawrinka 4-6 2-1, ATP Atene 2025 in DIRETTA: l'azzurro tenta una reazione nel 2° set