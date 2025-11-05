LIVE Musetti-Wawrinka 4-6 2-1 ATP Atene 2025 in DIRETTA | l’azzurro tenta una reazione nel 2° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Carezza di Musetti, con una palla corta che per poco non viene presa dallo svizzero, ma il nastro dice no. 0-15 Splendida accelerazione lungolinea di Wawrinka sulla riga. Altro errore di Musetti col dritto e 2-2 in questo secondo set. Oggettivamente, non ci sono reazioni dell’azzurro. Il toscano andrà alla battuta ora in questo secondo set. 40-15 Sorpreso Musetti dalla traiettoria centrale di Wawrinka e out la risposta. 30-15 Servizio e rovescio incrociato per lo svizzero, niente da fare per l’azzurro. 15-15 Servizio vincente al centro di Wawrinka. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Musetti-Wawrinka, oggi l’azzurro in campo ad Atene – Diretta - X Vai su X
ULTIMA CHIAMATA PER TORINO ? Domani Lorenzo Musetti comincerà la caccia al titolo ad Atene, esordio contro Wawrinka Con la sempre più probabile partecipazione di Djokovic alle Finals, l’azzurro ha bisogno di vincere il titolo in Grecia per qualif - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Musetti-Wawrinka, ATP Atene 2025 in DIRETTA: tra poco in campo l’azzurro, ci si gioca l’accesso alle ATP Finals! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18. Scrive oasport.it
Musetti-Wawrinka, oggi l'azzurro in campo ad Atene - Diretta - Lorenzo Musetti torna in campo per inseguire una qualificazione last minute alle Atp Finals di Torino. Secondo reggiotv.it
Musetti diretta Atp Atene: segui la sfida con Wawrinka. Tennis oggi LIVE - Il tennista carrarino affronta il veterano svizzero al debutto nel torneo ateniese: in palio non solo l'accesso ai quarti sul cemento indoor greco ma anche il pass, in caso di vittoria del titolo, per ... msn.com scrive