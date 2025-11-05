LIVE Musetti-Wawrinka 4-6 1-0 ATP Atene 2025 in DIRETTA | l’azzurro tenta una reazione nel 2° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Dritto affossato in rete dallo svizzero. 30-0 Servizio vincente da sinistra dello svizzero, niente da fare. 15-0 Ace centrale di Wawrinka. Chiude Musetti questo primo game, con una gioca di dritto incrociata, dopo una buona prima di servizio. 1-0 per l’azzurro in questo secondo set, Wawrinka alla battuta. 40-30 Musetti sbaglia un dritto in avanzamento in maniera incredibile. 40-15 Dipinge tennis Musetti con palla corta, pallonetto e voleé slice. 30-15 Non controlla la risposta di dritto Wawrinka. 15-15 Lungo il dritto di Wawrinka in manovra. 0-15 Ancora coi tempi sbagliati la discesa a rete di Musetti, che insacca in rete la pallina. 🔗 Leggi su Oasport.it
