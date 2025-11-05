LIVE Musetti-Wawrinka 3-3 ATP Atene 2025 in DIRETTA | fase di studio nel 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Servizio vincente al centro di Musetti. 15-40 Sbaglia i tempi per la discesa a rete Musetti e ci sono le prime due palle break per Wawrinka. 15-30 Regalo di Wawrinka, che sbaglia una comoda risposta di dritto. 0-30 Altro doppio fallo di Musetti, attenzione momento di difficoltà per l’azzurro. 0-15 Doppio fallo di Musetti. Altro ace centrale di Wawrinka, che ha iniziato alla grande al servizio. 3-3 nel 1° set e si entra nella fase calda. Musetti alla battuta. 40-15 Perde il controllo del dritto Wawrinka, cercando il colpo di controbalzo. 40-0 Non controlla la risposta di rovescio Musetti e altro punto immediato dello svizzero. 🔗 Leggi su Oasport.it

