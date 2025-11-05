LIVE Musetti-Wawrinka 2-2 ATP Atene 2025 in DIRETTA | inizio equilibrato sul cemento greco
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si prende spazio per rispondere di rovescio Musetti, ma la sua palla si insacca in rete. 2-2, dunque, in questo 1° set e l’azzurro alla battuta. 40-0 Largo il passante di rovescio di Musetti, sulla discesa a rete dello svizzero. 30-0 Ancora il dritto tradisce Musetti, investito dal servizio-dritto dello svizzero. 15-0 Fa i miracoli Musetti, con un recupero leggendario col rovescio lungolinea, ma poi col dritto perde la misura sull’attacco di Wawrinka. Sparacchia in corridoio il rovescio incrociato Wawrinka e bravo Musetti a venir fuori da una situazione complessa, sotto 0-30. 🔗 Leggi su Oasport.it
