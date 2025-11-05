LIVE Musetti-Wawrinka 1-0 ATP Atene 2025 in DIRETTA | si comincia!

Oasport.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE   40-3o Costruisce splendidamente il punto Musetti: dritto lungolinea sulla riga e rovescio lungolinea vincente. 40-15 Ace a uscire da sinistra per Stan, che si riscatta. 30-15 Doppio fallo dello svizzero. 30-0 Ace centrale di Wawrinka. 15-0 Lunga la risposta di dritto di Musetti sullo slice da destra di Wawrinka. Coraggiosa seconda di servizio di Musetti che carica alla T e sorprende Wawrinka. 1-0 per l’azzurro, ora lo svizzero alla battuta nel primo set. 40-0 Altra prima potente al centro per Lorenzo, servizio vincente per lui. 30-0 Altro ace per Musetti, stavolta alla T. 🔗 Leggi su Oasport.it

live musetti wawrinka 1 0 atp atene 2025 in diretta si comincia

© Oasport.it - LIVE Musetti-Wawrinka 1-0, ATP Atene 2025 in DIRETTA: si comincia!

Approfondisci con queste news

LIVE Musetti-Wawrinka, ATP Atene 2025 in DIRETTA: tra poco in campo l’azzurro, ci si gioca l’accesso alle ATP Finals! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  18. Secondo oasport.it

live musetti wawrinka 1Musetti-Wawrinka, oggi l'azzurro in campo ad Atene - Diretta - Lorenzo Musetti torna in campo per inseguire una qualificazione last minute alle Atp Finals di Torino. Si legge su reggiotv.it

Musetti diretta Atp Atene: segui la sfida con Wawrinka. Tennis oggi LIVE - Il tennista carrarino affronta il veterano svizzero al debutto nel torneo ateniese: in palio non solo l'accesso ai quarti sul cemento indoor greco ma anche il pass, in caso di vittoria del titolo, per ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Live Musetti Wawrinka 1