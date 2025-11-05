LIVE Musetti-Wawrinka 1-0 ATP Atene 2025 in DIRETTA | si comincia!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-3o Costruisce splendidamente il punto Musetti: dritto lungolinea sulla riga e rovescio lungolinea vincente. 40-15 Ace a uscire da sinistra per Stan, che si riscatta. 30-15 Doppio fallo dello svizzero. 30-0 Ace centrale di Wawrinka. 15-0 Lunga la risposta di dritto di Musetti sullo slice da destra di Wawrinka. Coraggiosa seconda di servizio di Musetti che carica alla T e sorprende Wawrinka. 1-0 per l’azzurro, ora lo svizzero alla battuta nel primo set. 40-0 Altra prima potente al centro per Lorenzo, servizio vincente per lui. 30-0 Altro ace per Musetti, stavolta alla T. 🔗 Leggi su Oasport.it
