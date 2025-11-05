LIVE Marsiglia-Atalanta Champions League calcio in DIRETTA | sfida complessa contro De Zerbi

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Marsiglia-Atalanta della quarta giornata di Champions League. La Dea affronterà fuori casa l'ostica squadra francese del C.T. Roberto de Zerbi in quella che è una sfida più "italiana" di quanto possa sembrare. Il team bergamasco si trova al momento al 19esimo posto con 4 punti in tre giornate. Il Marsiglia occupa il 22esimo posto con 3 punti guadagnati. Entrambe le squadre non hanno iniziato nel migliore dei modo il loro percorso in Champions. Questa potrebbe essere l'opportunità per i due team di raddrizzare questo cammino europeo.

