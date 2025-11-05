LIVE Marsiglia-Atalanta Champions League calcio in DIRETTA | Juric conferma il duo De Ketelaere-Lookman

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:55 Buonasera a tutti amici di OA Sport! Manca poco più di un’ora all’inizio del match tra Marsiglia e Atalanta. Poco fa son uscite le formazioni ufficiali: Marsiglia (5-4-1): Rulli; Murillo; Aguerd; Pavard; Egan-Riley; Garcia; Greenwood; O’Riley; Hojbjerg; Paixao; Aubameyang All. Roberto De Zerbi Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou; Dhimsiti; Ahanor; Bellanova; De Roon; Ederson; Zappacosta; De Ketelaere; Krstovic; Lookman All. Ivan Juric Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Marsiglia-Atalanta della quarta giornata di Champions League. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Marsiglia-Atalanta, Champions League calcio in DIRETTA: Juric conferma il duo De Ketelaere-Lookman

News recenti che potrebbero piacerti

#UCL #ChampionsLeague Oggi tocca a Inter e Atalanta. I Nerazzurri sfideranno il Kairat Almaty. Aria di derby per i bergamaschi, che sfideranno il Marsiglia del bresciano Roberto De Zerbi. Alle 21:00, radiocronache in diretta qui: https://www.raiplaysound.i - facebook.com Vai su Facebook

Marsiglia-Atalanta, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming #SkySport #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague - X Vai su X

DIRETTA Champions League, Inter- Kairat e Marsiglia-Atalanta: formazioni ufficiali LIVE - it seguirà in tempo reale le due partite delle italiane in Champions League ... Scrive calciomercato.it

Marsiglia-Atalanta LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Per Ivan Juric la gara della verità, dopo i capitomboli in campionato, il tecnico rischia anche l'esonero. Segnala fanpage.it

Marsiglia-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions - La partita tra Marsiglia e Atalanta è in programma alle ore 21 e sarà viisibile in diretta tv su Sky Sport. tuttosport.com scrive