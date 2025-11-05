LIVE Marsiglia-Atalanta Champions League calcio in DIRETTA | il Marsiglia pressa subito la Dea
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2? Al momento l’Atalanta sta tenendo palla. Il Marsiglia però è partito subito con un forte pressing concedendo poco respiro ai bergamaschi. 21:00 Ci siamo! Possesso dell’Atalanta. 20:59 I due capitani Hojbjerg e Djimsiti sono a centrocampo per il sorteggio sul possesso palla iniziale. 20:57 Sta suonando l’inno della Champions League. Il tifo marsigliese si fa sentire. 20:55 Ci siamo! I giocatori stanno facendo il loro ingresso in campo. 20:52 I giocatori sono ora tornati nel tunnel. A breve faranno il loro ingresso in campo per il fischio d’inizio. 20:50 C’è anche Roberto Mancini ad assistere al match. 🔗 Leggi su Oasport.it
